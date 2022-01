Napoli, un calciatore torna in aeroporto a Torino: il motivo

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli con Valter De Maggio è intervenuto Giovanni Lombardi di Nefrocenter insieme al direttore dell’ASL Napoli 2 Antonio D’Amore.

Lombardi ha confermato le voci relative all’esito dubbio del tampone di Elijf Elmas, che, secondo quanto sostenuto, è stato portato all’aeroporto Le Caselle per un nuovo controllo. A seguire le sue parole.

Elmas Napoli (Getty Images)

“Il giocatore ha effettuato tre tamponi, dall’esito negativo, uno in Macedonia e due in Italia prima di partire. La positività di questa mattina è probabilmente legata ad una forma residuale in laringe, che è stata evidenziata dal test come lieve positività, ma che non è in alcun modo contagiosa“.

La tesi sostenuta è stata confermata anche dal dottor D’Amore. “Certamente a questo punto il giocatore non è più infettivo“.