“Vergognoso attacco all’arbitro, pieno stile Juve!”, pesanti accuse dal giornalista

Finisce 1-1 la partita fra Napoli e Juventus ma le polemiche non finiscono qui. Già l’avvicinamento al match era stato carico di tensione, col focolaio di Covid all’interno della squadra azzurra che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo.

La partita stessa, poi, è stata colma di episodi e proteste. Il giornalista napoletano Carlo Alvino non ha gradito in particolare la protesta finale dei giocatori bianconeri, che hanno accerchiato l’arbitro dopo che questo aveva fischiato la fine del match senza far battere il calcio d’angolo conquistato dai bianconeri.

“Vergognoso l’attacco finale all’arbitro da parte dei giocatori di casa in pieno stile Juventus. Che soddisfazione! Ci sono pareggi che valgono più di una vittoria. Un premio al coraggio di questo Napoli che porta via un punto senza mai soffrire. Bravi tutti!“

#JuveNapoli vergognoso l’attacco finale all’arbitro da parte dei giocatori di casa in pieno stile Juventus. Che soddisfazione! Ci sono pareggi che valgono più di una vittoria. Un premio al coraggio di questo Napoli che porta via un punto senza mai soffrire. Bravi tutti! — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 6, 2022

Felice Luongo