Tavecchio: “Offerta del Toronto un’offesa per ogni lavoratore”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto, soffermandosi anche sulla situazione contagi in Serie A e fare il punto sulla Nazionale di Roberto Mancini.

Queste le sue parole:

“Pensavo Insigne trovasse un accordo con il Napoli. L’offerta del Toronto è un’offesa per ogni lavoratore, qualcosa di irrazionale”.

“Insigne è un calciatore fortissimo, difficile da rimpiazzare. Se gioca bene anche in Canada merita la Nazionale.”



In Serie B e in Serie C le partite vengono rinviate, perché in Serie A no? Non è un problema morale o di organizzazione, ma solo economico. Ciò fa capire quanto sia venale questa situazione.

I dilettanti stanno rinviando le partite e rischiano la sospensione del campionato solo per il bene e la salute di tutti. La decisione di continuare è assurda, non so se è stata presa dalla Lega o dalle società.

Italia, senza Mondiali sarebbe un fallimento?

Se l’Italia non dovesse qualificarsi ai mondiali andrà rivisto tutto il sistema, sarebbe un gran problema se mancassimo per la seconda volta.

Non sarà facile vincere gli spareggi ma Mancini è sicuro e sereno, è importante questa mentalità vincente, è quella che è mancata a noi 4 anni fa anni fa, insieme alla fortuna.

Serie A a 18 squadre?

Sarebbe la decisione migliore, una Seria A a 18 squadre garantirebbe competitività in Italia e in Europa“

Domenico Visone