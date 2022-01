UFFICIALE – Sospeso il campionato di Serie D: c’è già la data della ripartenza

Il calcio italiano continua a stupirci: il Dipartimento Interregionale ha appena rinviato le giornate di Serie D previste per il 9 e il 16 gennaio. Scelta che segue quella di qualche settimana fa della Lega Serie B, che aveva sospeso le giornate da giocare nel periodo natalizio, e della Lega Pro per il campionato di Serie C, che si è visto annullare la prima giornata del nuovo anno.

Serie D sospesa: ecco quando si riparte

Il campionato di Serie D è stato ufficialmente sospeso: rinviate le prossime due giornate dal Dipartimento Interregionale. C’è già la data della ripartenza, che dovrebbe avvenire il 23 gennaio. Nei prossimi giorni, poi, sarà riprogrammato il calendario, con tanto di date dei recuperi.

Roberto Junior Iervolino