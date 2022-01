Quali calciatori del Napoli potranno partire dopo il comunicato dell’Asl?

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – Il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta di Torino contro la Juventus.

Di seguito i calciatori che potranno scendere in campo domani sera:

Portieri: Idasiak, Marfella, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo, Spedalieri.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Vergara.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Petagna, Politano.

Assente dunque Fabian Ruiz a causa di un problema fisico, oltre a tutti coloro i quali sono attualmente positivi al Covid-19 oppure in Coppa d’Africa.

Il comunicato dell’ASL Napoli 1 relativo alla partenza del Napoli per la trasferta di Torino contro la Juventus ha destato un po’ di preoccupazione e di caos all’interno dell’ambiente e ovviamente dei tifosi.

La domanda più ricorrente in questi minuti è una ed una sola: “Quali calciatori del Napoli partiranno per Torino?”. La risposta non è semplicissima, ma le linee da seguire schiariranno le idee. Andiamo a vederle di seguito:

Sono da considerarsi in quarantena tutti i calciatori del Napoli che non hanno ricevuto la dose booster oppure che hanno ricevuto la seconda dose oltre 120 giorni fa. I calciatori che non rispettano queste due condizioni sono dunque obbligati alla quarantena e di conseguenza non potranno giocare con la Juventus.

Per i calciatori che invece hanno ricevuto già la dose booster e dunque hanno completato il ciclo vaccinale, non è prevista una quarantena preventiva.