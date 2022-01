Juve-Napoli, attesa a breve la decisione dell’ASL

La situazione Covid-19 tiene in ballo la prossima giornata di Serie A, tra le tante partite a rischio, una su tutte è il big match di Torino tra Juventus e Napoli.

La decisione dell’Asl

L‘ASL 1 di Napoli, come già accaduto lo scorso anno, potrebbe vietare al club azzurro di partire per Torino.

É la Radio Ufficiale del calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, a dare la notizia:

“È in corso un’indagine epidermiologica e si è in attesa dei risultati dei tamponi molecolari effettuati stamattina. L’esito sarà pronto per le ore 15, poi sarà preso un provvedimento. Si stanno verificando gli ultimi dettagli mentre è in corso una riunione nella Prefettura di Torino con il direttore dell’Asl locale.“

Domenico Visone