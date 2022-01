Allegri punge il Napoli in conferenza: l’ha detto sulla sfida di domani

La ventesima giornata di Serie A è messa fortemente in discussione a causa dei numerosi contagi da Covid-19 tra i calciatori di Serie A.

In particolare, l’Asl di Napoli sta valutando se far partire o meno il Napoli per la sfida di Torino, mettendo quindi un grande punto interrogativo sulla sfida tra Juventus e Napoli.

Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, che non ha risparmiato anche qualche frecciatina agli azzurri:

“Bonucci non sarà della partita. Abbiamo recuperato Chiesa e Dybala, Danilo torna la prossima settimana. Aspettiamo l’esito del tampone per Arthur. A centrocampo non sono convocabili Ramsey e Arthur, a meno che il brasiliano non sia negativo. Locatelli sarà centrale e tra Rabiot, McKennie e Bentancur ne giocano due.”

“Se il Napoli non si presenta? Noi ci siamo preparati per giocare, credo che giocheremo. Mentalmente dobbiamo essere focalizzati sul Napoli che gioca bene e ha 5 punti più di noi. È uno scontro diretto importante. Il resto non mi riguarda“.

“Ci siamo allenati stamani, domani la rifinitura e poi giochiamo. Il Napoli in emergenza a San Siro ha vinto contro il Milan. La mia opinione non conta niente, bisogna rispettare i ruoli. È molto più semplice, se c’è una regola da lì non si scappa. Non conosco alla lettera il decreto, mi dicono solo se si gioca o no. Dobbiamo essere preparati molto bene. Lo stesso per la Supercoppa che si gioca”.

