Consiglio di Lega straordinario: arriva la decisione sulla prossima giornata di Serie A!

Diverse sono le partite che non si giocheranno nella prossima giornata di Serie A, dopo che alcune delle autorità sanitarie locali hanno bloccato le squadre che hanno riscontrato molteplici positività al Covid-19.

ROME, ITALY – MAY 14: Luigi De Siervo attends during the A-Words at Ara Pacis on May 14, 2019 in Rome, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Lega Serie A)

Stando a quanto si apprende da Sky Sport, sarebbe in questo momento in corso un Consiglio di Lega straordinario per cercare di fare ordine sulla vicenda. Si starebbe valutando di introdurre il protocollo UEFA che prevede l’obbligatorietà di scendere in campo nel caso ci fossero 13 giocatori disponibili, di cui 1 portiere. L’ipotesi è al vaglio dei vertici riuniti in questi minuti, che verosimilmente prenderanno una decisione ufficiale di qui a breve.

In ogni caso, starebbe emergendo la distanza tra le parti sulla questione, con la Lega di Serie A che – secondo quanto riportato da Nicolò Schira – sarebbe propensa a mantenere il calendario attuale, con le sole ASL che avranno la possibilità di fermare le squadre.

Continua il muro contro muro Lega #SerieA vs ASL: nessun rinvio delle partite in calendario, spetterà solo alle ASL a loro discrezione/competenza territoriale stoppare le squadre. Tradotto: 3-0 a tavolino, ricorsi e gare che si riogiocheranno. Juve-Napoli dell’anno scorso docet — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 5, 2022

Francesco Fildi