De Laurentiis si libera degli ingaggi pesanti: dopo Insigne altri due azzurri andranno via a giugno

L’operazione di spending rewiev in casa Napoli continuerà anche nel corso della prossima stagione. Non solo Manolas (già ceduto) e Insigne, a lasciare la squadra azzurra potrebbero essere anche altri due giocatori a fine stagione.

FOTO: Getty – Mertens Elmas Napoli

Infatti, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’intenzione di De Laurentiis è quella di alleggerire il monte ingaggi del club liberando i calciatori con lo stipendio più alto. Ecco perché non esistono possibilità per il rinnovo di Mertens (guadagna 4,5 milioni a stagione) e Ghoulam (3,2 milioni), entrambi a scadenza di contratto.

E non è escluso che anche altri calciatori possano essere messi sul mercato per abbassare ulteriormente gli ingaggi.