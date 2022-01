Ancora problemi per il Napoli: positivo al Covid-19 anche Mario Rui

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. Come comunicato dal club poco fa, anche Mario Rui è risultato positivo al Covid-19. Di seguito il comunicato:

“In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere.

Mario Rui Napoli

I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. pic.twitter.com/P61UXuKU7J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022

Il portoghese non sarebbe comunque stato a disposizione di Spalletti per il match di giovedì sera contro la Juventus in quanto squalificato.