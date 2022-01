Da Torino mettono le mani avanti: “Juve con tanti assenti, il Napoli può vincere allo Stadium”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Angelini, giornalista. Ecco quanto evidenziato:

“Il mio sogno è che Juventus-Napoli si giochi, dato che negli ultimi anni ci sono stati troppi problemi, tra cui l’ostacolo ASL. Il protocollo lo ha firmato anche De Laurentiis e dovrebbe cercare di rispettarlo. Mi chiedo, ma l’ASL l’anno scorso ha fatto tutto senza contatti con De Laurentiis? Se vogliamo credere alle favole, crediamoci. Vogliamo parlare del famoso rinvio per allerta meteo quando ci fu poi il sole? Ma dai.

Anche i bianconeri avranno tante assenze (Chiellini, Bonucci, Arthur, Pinsoglio e Luca Pellegrini, ndr), in difesa giocherà Rugani. Poi come finisce finisce, la Juve quest’anno galleggia tra quarto e ottavo posto. Un conto è uscire dalla lotta scudetto ad aprile, un altro è dall’inizio. Quest’anno c’è stato qualcosa che non ha funzionato proprio, sono arrivate sconfitte contro squadre piccole.

Il Napoli ha grandi chances di vincere a Torino. Fossi negli azzurri sarei contento di un pareggio giovedì perché la Juventus è l’unica possibile concorrente per il quarto posto”.