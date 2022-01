Fedele convinto: “Il sostituto di Insigne il Napoli ce l’ha in casa”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente. Ecco quanto evidenziato:

“Da quello che so, Insigne ha trovato l’accordo con il Toronto e a questo punto mi chiedo: non è opportuno cederlo adesso? Fossi in De Laurentiis, chiamerei il Toronto per chiudere quanto prima la trattativa.

Lozano Napoli (Getty Images)

Il sostituto di Insigne il Napoli lo ha in casa e si chiama Lozano. Ounas, Politano e Lozano possono tranquillamente sopperire all’assenza del capitano. Lozano non è Insigne, ma ha nelle gambe quello che non ha Insigne. Il napoletano ha qualità, Lozano invece pure se sbaglia, va sempre in zona rete.

Juve-Napoli è la partita dei sopravvissuti. Il calcio italiano non è quello di una volta, ma mi auguro che il Napoli faccia risultato per mettere la Juve a distanza”.