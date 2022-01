Problema Coppa d’Africa: l’idea per evitare la penalizzazione dei club

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Nani, dirigente. Ecco quanto evidenziato:

“Tuanzebe è un buon giocatore, è sempre stato sul punto di esplodere. Se lo prende, il Napoli fa un buon colpo, a quelle condizioni poi. Il mercato di gennaio è sempre difficile perché le squadre arrivano con un budget già esaurito e poi chi ha giocatori forti non li lascia andare.

C’è stato un grande intercambio negli ultimi anni non solo tra giocatori, ma anche negli staff per cui i campionati si sono livellati. Per questo motivo, l’adattamento dei giocatori all’Italia, è ridotto.

Sosta invernale più lunga: l’idea contro le partenze per la Coppa d’Africa

Coppa d’Africa? Non si possono cancellare queste competizioni, le squadre che hanno giocatori forti come il Napoli che partecipano alla competizione devono tener conto delle partenze e metterlo in preventivo.

Forse bisognerebbe studiare qualcosa di diverso, magari una pausa invernale più lunga quando c’è la coppa d’Africa perché così vengono penalizzati i giocatori che non saranno acquistati da club importanti e pure le nazionali che non vedono valorizzati i propri calciatori”.