Interessava anche al Napoli: su Federico Fazio c’è un’altra richiesta dalla Serie A

Continua ad infiammarsi il calciomercato tra le squadre di Serie A. In queste ore sono particolarmente ricercati difensori che possano rinforzare le retroguardie dei vari club. Il Napoli pare aver concluso la ricerca di un nuovo centrale arrivando ad un passo da Axel Tuanzebe, difensore in arrivo in prestito dal Manchester United.

FOTO: Getty – Fazio Roma

Eppure i partenopei avevano trattato vari calciatori, tra cui anche Federico Fazio della Roma. L’arrivo del difensore inglese ha fatto decadere questa ipotesi, ma sull’argentino ci sono già gli interessamenti di altri club.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, per Fazio sono arrivate richieste dalla Spagna e dalla Sampdoria. Per il momento, però, la chiusura è ancora molto lontana.