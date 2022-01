NANA NAPOLI PRIMAVERA – Sono giorni roventi anche per il calciomercato del Napoli Primavera. La formazione allenata da Nicolò Frustalupi ha di fatti chiuso un acquisto: ad un passo l’arrivo dello svincolato Duccio Toccafondi, centrocampista classe 2003 ex di Empoli e Atalanta.

Djibril Djuekam Nana, un terzino tedesco in prova per il Napoli Primavera

Eppure l’opera di rafforzamento dell’Under 19 azzurra non sembra terminata. Da qualche giorno – come riporta anche calciomercato.it -, in prova, si sta allenando un nuovo calciatore alla corte di Frustalupi: si tratta di Djibril Djuekam Nana, terzino di nazionalità tedesca ma nato in Camerun. Il ragazzo classe 2003 è rimasto svincolato dopo aver giocato allo Stoccarda nelle formazioni Under 17 e poi Under 19. In carriera ha vestito anche la maglia del Bayern Monaco. Il Napoli ha fiutato l’affare e l’ha portato in azzurro per verificarne le potenzialità.

Gianluca Grava, responsabile settore giovanile Napoli

De Marco può andare al Bari

Djibril Djuekam Nana è un terzino sinistro, ruolo che si fa fatica a colmare non solo in prima squadra ma anche nella Primavera del Napoli. In quella posizione a inizio stagione era stato provato Francesco De Marco, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Perugia. Il giocatore, però, non ha convinto e secondo quanto raccolto da SpazioNapoli potrebbe finire al Bari, altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis. Il vuoto dovuto alla sua partenza potrebbe essere colmato proprio dall’ex Stoccarda, che intanto si sta allenando duramente per convincere i partenopei a trattenerlo.