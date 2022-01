Brutte notizie in casa Juventus: il giocatore è positivo al Covid!

Nuovo caso di positività in casa Juventus, è infatti arrivato il comunicato riguardante Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve e della Nazionale italiana era già in isolamento ed è poi arrivata la notizia.

Ufficiale dunque anche la sua assenza nella sfida in programma il 6 gennaio proprio tra gli azzurri di Spalletti e i bianconeri di Allegri. Dopo l’isolamento di Malcuit e Petagna comunicato in giornata, altra brutta notizia in vista del big match dell’Epifania, situazione davvero drastica in questo momento nel campionato italiano che riprenderà con tantissime assenze.