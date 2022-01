TUANZEBE NAPOLI – Il Napoli non ha perso tempo e si è subito mosso sul mercato: la cessione di Kostas Manolas in direzione Olympiakos e la partenza di Kalidou Koulibaly in Camerun per partecipare alla Coppa d’Africa con il suo Senegal hanno obbligato la dirigenza azzurra a cercare subito un nuovo difensore centrale. E la scelta finale è ricaduta su Axel Tuanzebe, difensore inglese classe ’97 di proprietà del Manchester United.

Tuanzebe Napoli

Tuanzebe Napoli, dettagli operazione

La trattativa per portare Axel Tuanzebe a Napoli è durata solo pochi giorni: il Napoli voleva chiudere un’operazione in stile Anguissa, ovvero in prestito con diritto di riscatto, e appena si è creata l’occasione, Giuntoli non ha perso tempo.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe anche accettato di prendere il giocatore in prestito oneroso per sei mesi a 400/500 mila euro. Anche se lo United chiedeva almeno un milione, la call conference fatta ieri sera tra le due società è andata bene.

Per il momento, anche secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, non dovrebbe esserci nessun diritto di riscatto all’interno della trattativa.

L’obiettivo del Napoli è di chiudere la trattativa entro domenica/lunedì, in modo da avere il giocatore a disposizione già per il big match contro la Juventus di giovedì prossimo. La fiducia aumenta, mancano davvero gli ultimi step.

Carriera Tuanzebe

Axel Tuanzebe è nato il 14 novembre 1997 a Bunia nella Repubblica Democratica del Congo. All’età di otto anni si è trasferito in Inghilterra e ha acquisito la cittadinanza inglese, giocando anche nelle giovanili della nazionale.

Cresciuto calcisticamente nel Manchester United, con l’Under 21 dei Red Devils vince due Premier League di categoria. Nel gennaio del 2017, a 19 anni, trova l’esordio con la prima squadra in un match di FA Cup contro il Wigan.

Nel gennaio del 2018 viene girato in prestito all’Aston Villa e ci resta fino al termine della stagione 208/2019. Quando ritorna al Manchester United, disputa due stagioni con i Red Devils, trovando più spazio.

All’inizio di questa stagione è tornato in prestito all’Aston Villa, collezionando solo 11 presenze tra Premier League e Carabao Cup.

Tuanzebe Aston Villa

Caratteristiche tecniche

Axel Tuanzebe è un difensore centrale di piede destro che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di terzino destro. Difensore molto fisico, la sua caratteristica principale è quella di essere abile nei tackle, rapido negli anticipi difensivi, molto bravo a mantenere la posizione difensiva e nei duelli aerei fa sentire la sua presenza.

Per caratteristiche tecniche ricorda Eric Bailly, suo compagno di reparto durante gli anni al Manchester United. In Inghilterra, però, ne sono certi: Tuanzebe seguirà le orme di Fikayo Tomori, pilastro difensivo del Milan.

DANILO DE FALCO