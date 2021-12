Il direttore sportivo si propone: “Vorrei andare a lavorare al Napoli”

Il direttore sportivo Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando del suo futuro. Ecco quanto evidenziato:

“Sono deluso per come è finita a Bologna. Non sono andato via volontariamente, è stato il presidente Saputo a indicarmi la porta e io non ho alzato le barricate nonostante l’anno di contratto. Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il Napoli”.

FOTO: Getty – Walter Sabatini

Poi sui migliori attaccanti della Serie A: “Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappé e Haaland. E ci metto pure Osimhen. Vlahovic èd ideale per qualsiasi big europea. A gennaio resta a Firenze. In estate lo vedo in Inghilterra o al Bayern, come erede di Lewandowski“.