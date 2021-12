Di proprietà del Napoli: è il miglior giocatore del mese in Serie B!

Un occhio in casa Napoli va dato anche ai calciatori in prestito, i quali possono rivelarsi delle vere e proprie speranze per il futuro. C’è un calciatore in particolare che, dopo aver giocato nelle giovanili azzurre, sta raggiungendo grandi risultati in prestito.

Alessio Zerbin è stato ufficialmente premiato come calciatore del mese AIC del mese di dicembre in Serie B. L’ala sinistra si trova attualmente in prestito al Frosinone allenato da Fabio Grosso e viene da un mese davvero brillante a livello di prestazioni, con 3 gol e 1 assist siglati.

Alessio Zerbin

Acquistato dal Gozzano nel 2017, è al suo quarto prestito dopo quelli a Viterbese, Cesena e Pro Vercelli. Ora arriva questo premio, segno di una crescita oramai sotto gli occhi di tutti e di un futuro da valutare nella prossima estate.

Felice Luongo