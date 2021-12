“Tuanzebe e Doekhi non sono pronti. Vi dico chi servirebbe”, consiglio al Napoli

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’operatore di mercato Stefano Antonelli, il quale ha rilasciato delle considerazioni sul mercato azzurro.

Ecco quanto evidenziato: “Gli obiettivi del Napoli sono due: un centrale difensivo e un terzino sinistro. Non ci saranno acquisti faraonici, il Napoli sta valutando il mercato vedendo una serie di opzioni cercando quale sia la migliore.

Non so il nome di chi prenderà, so per certo che stanno vagliando il mercato in largo e in lungo per cercare un calciatore in prestito con diritto di riscatto o con obbligo vincolato alla qualificazione in Champions”.

Milenkovic

L’esperto ha anche rilasciato delle considerazioni su quale possa essere l’acquisto ideale: “Tuanzebe e Doekhi? Sono nomi importanti, ma da qui a dire che sono l’ideale ce ne passa. Arrivare a Napoli ed entrare in sintonia con l’ambiente è difficile, per questo mi sento di dire che il Napoli affronterà la Juventus con l’organico attuale anche se il difensore arrivasse stanotte.

Ci vorrebbe l’acquisto di un giocatore pronto, uno come Milenkovic che gioca da tanti anni in Italia e saprebbe già perfettamente cosa fare. Uno come lui potrebbe giocare subito“.

Felice Luongo