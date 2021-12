Altra conferma: Insigne va al Toronto, con lui un altro giocatore della Serie A! Cifre e dettagli

Il futuro di Lorenzo Insigne sembra ormai segnato: il capitano del Napoli ha deciso di accettare l’offerta del Toronto. A Confermarlo su Twitter è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà.

L’attaccante si trasferirà in Canada a giugno, con i dirigenti del Toronto che arriveranno in Italia tra il 4 e il 5 gennaio per concludere l’affare. Insigne percepirà uno stipendio da oltre 10 milioni più bonus e saranno tutti netti.

Criscito

Anche Criscito ha deciso di accettare l’offerta del Toronto, sempre a partire da giugno.

ECCO IL TWEET

#Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni più 1 di opzione, chiariamo: i 10 milioni più bonus sono netti. Criscito prima vuole aiutare il #Genoa nella corsa salvezza — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 31, 2021