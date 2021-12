Il Napoli torna ad allenarsi: c’è la notizia su Insigne

Nella giornata odierna il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno dopo la pausa concessa a giocatori e staff per le vacanze natalizie.

In primis, come da prassi, verrà affrontato un giro di tamponi cui seguirà la seduta, per scongiurare altri casi di positività come quello di pochi minuti fa di Victor Osimhen.

Napoli Osimhen positivo

Luciano Spalletti, inoltre, potrà nuovamente fare affidamento anche su Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, entrambi guariti dal Covid-19 e pronti a tornare ad allenarsi a Castel Volturno insieme al resto dei componenti del gruppo squadra.

Tuttavia, l’allenatore toscano dovrà rinunciare ai convocati per la Coppa d’Africa, oltre a Hirving Lozano, anch’egli positivo al Covid come il già citato Osimhen.