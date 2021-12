Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19

Non solo le preoccupazioni per il suo infortunio, adesso Victor Osimhen dovrà vedersela per la seconda volta con il Covid-19. L’attaccante nigeriano è risultato positivo ad un test eseguito prima del suo rientro in Italia, previsto per via della visita di controllo di domani con il professor Tartaro (il medico che lo ha operato, ndr).

Il calciatore è asintomatico, come ha comunicato la SSC Napoli sui suoi canali social. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni. L’attaccante, a una settimana dal match con la Juventus e a due dall’inizio della Coppa d’Africa, ha contratto il virus per la seconda volta, a quasi 365 giorni di distanza dalla prima.

