Calciomercato Napoli, il giocatore apre agli azzurri

Diventa una corsa contro il tempo quella per cercare di assicurare a Spalletti un nuovo difensore centrale il più rapidamente possibile. L’improvvisa cessione di Manolas e la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa richiedono infatti un intervento sul mercato assolutamente tempestivo.

Si incomincia però finalmente ad avere l’impressione che il Napoli abbia trovato il nome ideale per unire sia le esigenze di bilancio che quelle di celerità dell’acquisto.

Tuanzebe

Secondo quanto dichiarato infatti dal giornalista Andrea Losapio nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, non si dovrà attendere molto per l’arrivo di un difensore centrale.

Ecco quanto riportato:

“Tuanzebe è il nome forte al momento, c’è il problema di risolvere il prestito con l’Aston Villa e rimandarlo in prestito al Napoli ma secondo me la trattativa sta avanzando bene: il calciatore sembra disposto a venire a Napoli.

Ovviamente in tal caso non arriverebbe adesso Reinildo Mandava perché sono entrambi extracomunitari ma questa pista rimane apertissima per giugno, dove arriverebbe a parametro zero“.

Felice Luongo