Quale futuro per Ghoulam? Può succedere già a gennaio

Faouzi Ghoulam è uno dei possibili partenti del Napoli a fine stagione. Il terzino sinistro algerino ha il contratto in scadenza a giugno e con ogni probabilità non rinnoverà. Guadagna molto e il suo apporto in campo negli ultimi due anni è stato quasi azzerato dagli infortuni.

Faouzi Ghoulam

Napoli, Ghoulam può salutare a gennaio

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, se arriverà un’offerta congrua per Ghoulam a gennaio, il Napoli anticiperà il suo addio. L’ingaggio pesante e il rendimento minimo in campo stanno facendo riflettere la società. In questo modo sarà anche più semplice operare in entrata e investire proprio sul nuovo terzino sinistro.