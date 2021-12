Pedullà: “Una squadra di Serie A vuole soffiare Mandava al Napoli!”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, in merito alla situazione legata al mercato azzurro.

La società azzurra, in seguito alla cessione di Manolas, è al lavoro per sostituire il centrale greco e, secondo l’esperto di mercato, il ds Giuntoli ha puntato Reinildo Mandava. Si tratta di un terzino sinistro classe 1994 di proprietà del Lille.

Mandava Napoli

Il nome di Mandava era stato accostato al Napoli anche nelle scorse settimane, ma ci sono importanti novità in merito al suo trasferimento.

Di seguito le dichiarazioni di Pedullà:

“Per il sostituto di Manolas non c’è una soluzione già pronta, da oggi in poi valuteranno vari profili e decideranno il da farsi. Al Napoli piace molto Reinildo Mandava, terzino del Lille premiato come miglior laterale sinistro della scorsa stagione in Ligue 1. L’idea è quella di acquistarlo per 4-5 milioni a gennaio, sfruttando il contratto in scadenza che non rinnoverà. La notizia è che nelle ultime ore si sta inserendo forte la Lazio che è entrata in corsa con il Napoli per acquistare Reinildo”