La finestra del calciomercato invernale è ormai alle porte, e i tifosi del Napoli attendono i rinforzi necessari per completare una rosa che necessita quanto prima di un difensore centrale, dopo l’addio anticipato di Kostas Manolas.

Il Napoli è attento anche sulle possibili uscite, dal momento in cui nessuno è considerato incedibile.

Ounas Napoli

IL PARMA PUNTA OUNAS: LA RICHIESTA DEL NAPOLI

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Parma, che punta di risalire subito in Serie A, avrebbe messo nel mirino l’attaccante esterno del Napoli Adam Ounas, al momento impegnato con l’Algeria in Coppa d’Africa.

La società azzurra ha fatto sapere di non considerare offerte al di sotto dei 15 milioni, e soprattutto non vorrebbe privarsi del giocatore a gennaio, considerando l’elevato minutaggio concessogli da Luciano Spalletti, a differenza delle scorse stagioni in azzurro.

Domenico Visone