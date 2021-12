Problemi anche nella Juventus: c’è un positivo al Covid!

Brutta notizia in casa Juventus in vista della sfida al Napoli in programma per il 6 gennaio 2022 all’Allianz Stadium: i bianconeri hanno riscontrato un caso di positività al Covid-19 al ritorno dalle vacanze di Natale.

TURIN, ITALY – APRIL 21: Fabio Paratici, Pavel Nedved, Andrea Agnelli and Federico Cherubini lokk on during the Serie A match between Juventus and Parma Calcio at Allianz Stadium on April 21, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images )

Juventus, De Winter positivo al Covid-19

Continuano a crescere i casi di positività nei club di Serie A: anche la Juventus ne ha comunicato uno. Si tratta di Koni De Winter, giovane difensore aggregato già da tempo alla prima squadra, con la quale ha anche esordito in Champions League nella partita contro il Malmoe. Il belga è regolarmente in quarantena, isolato da tutti.

Roberto Junior Iervolino