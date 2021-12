Barcellona, un altro difensore risultato positivo al Covid-19

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha appena comunicato la positività al Covid-19 del difensore Jordi Alba.

Dopo i casi di Lenglet e Dani Alves comunicati lunedì scorso, un’altra brutta notizia per Xavi, in piena emergenza nel reparto difensivo.

FOTO: Getty – Jordi Alba Barcellona

La notizia è stata comunicata direttamente dal club catalano sui suoi canali ufficiali:

“Il giocatore della prima squadra Jordi Alba è risultato positivo al test per il COVID-19, escludendolo dalla sessione di allenamento di martedì pomeriggio alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il giocatore è in buona salute ed è in isolamento nel proprio domicilio. Il Club ha segnalato il caso alle autorità competenti”.

Domenico Visone