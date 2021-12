“Si pente dopo 6 mesi!”, Pedullà scatenato contro Insigne e l’agente

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Ecco quanto evidenziato:

“L’offerta è importante, ma accettare il trasferimento in Canada sarebbe una panacea. Come si può decidere di andare a giocare lì dopo aver vinto l’Europeo e a pochi mesi dal Mondiale? Il Canada è la periferia del calcio!

FOTO: Getty – Insigne Napoli

Bisogna stare attenti a certe decisioni, può capitare che ti penti dopo 6 mesi. Tra l’altro l’agente non è stato in grado di portargli una, dico un’offerta valida. Se sei Insigne, con i numeri che hai e dopo aver vinto l’Europeo da protagonista, ritengo che uno straccio di proposta te la debbano portare, seppur sia a 5, 6 o 7 milioni. Accettare la MLS ora non avrebbe molto senso, si può anche aspettare nella vita”.