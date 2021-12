Quando può arrivare la comunicazione di Insigne sulla prossima squadra

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di calciomercato e della spinosa situazione riguardante il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Di seguito le sue considerazioni:

“Io credo che il Toronto stia facendo di tutto per convincere Lorenzo Insigne. La somma che offre il club canadese non è attualmente pareggiabile da nessuno in Italia. Detto del fattore economico, bisogna capire se la famiglia del calciatore è disposta a trasferirsi in Canada.

FOTO: Getty – Insigne Napoli

Intanto Insigne spera ancora che possano arrivare delle offerte da qualche club europeo. In linea di massima, penso che già ad inizio anno il Napoli avrà la comunicazione di quale sarà la prossima squadra del suo attuale capitano“.