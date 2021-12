Il Comune di Napoli mette in vendita dei beni immobiliari: c’è anche lo stadio Maradona!

Una vera e propria sorpresa quella che arriva dal Comune di Napoli. Da Palazzo San Giacomo è stata infatti inviata una lista di beni in vendita a Invimit, la società del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che si occupa di investimenti immobiliari e della loro valorizzazione e/o dismissione.

Stadio Maradona in vendita: il Comune di Napoli lo inserisce nella lista inviata a Invimit

La particolarità – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – sta nel fatto che nella lista degli immobili da poter vendere ci sia anche lo Stadio Diego Armando Maradona. Lo stadio – assieme a tanti impianti sportivi, il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, la villa Cava a Marechiaro e moltissimo altro ancora – fa parte della lunga lista di immobili che verranno valutati e messi in vendita laddove è possibile.

Stadio Maradona

Invimit estrarrà dall’elenco quelli che ritiene più appetibili sul mercato italiano e soprattutto internazionale. Verrà da chiedersi se in caso di vendita del Maradona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ne approfitti per realizzare il suo sogno nel cassetto di uno stadio moderno come nelle grandi città d’Europa.