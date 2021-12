UFFICIALE – La Sampdoria ha un nuovo presidente: è un ex calciatore

Dopo la vicenda dell’arresto, qualche settimana fa, Massimo Ferrero ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Sampdoria. I blucerchiati hanno finalmente trovato l’uomo giusto: si tratta di Marco Lanna, ex difensore della Doria.

Fußball, Sampdoria Genua – Hellas Verona Photo LaPresse – Tano Pecoraro 08 March 2020 City Genova – Italy Soccer Sampdoria vs Verona Italian Football Championship League A TIM 2019/2020 – "Luigi Ferraris" Stadium in the pic: ferrero massimo PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xTanoxPecoraro/LaPresse LaPresse/x

Lanna, un presidente sampdoriano

Il nome di Marco Lanna, ovviamente, non è stato scelto a caso. L’assemblea degli azionisti ha scelto di optare verso di lui per la sua sampdorianità in primis. Il suo nome è trapelato insieme a quello dell’avvocato Antonio Romei, per la grande gestione di qualche anno fa della trattativa poi fallita tra Massimo Ferrero e la cordata americana di Gianluca Vialli. L’ex difensore blucerchiato sarà a partire dai prossimi giorni il diciannovesimo presidente nella storia della Samp.

Roberto Junior Iervolino