Rinnovo Insigne, Schira rivela: “Non ci sono offerte, quello dell’agente è un al lupo al lupo”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, è intervenuto durante la diretta Twitch sul canale di SerieANews, commentando la telenovela per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Entro Capodanno probabilmente riparlerà il suo agente. All’orizzonte non si vedono offerte. Il Tottenham prende le distanze e dice ‘Non è un nostro obiettivo’. L’Inter ci fa un pensierino perché Marotta ed Ausilio amano i parametri zero, ma nel 3-5-2 di Inzaghi dove lo mettono? Fai fatica. Alla fine c’è l’offerta ricchissima dalla MLS ma ha già voglia di dire addio al calcio che conta a 30 anni? Insigne non lo vedo in MLS. Vuol dire andare a smettere con i grandi palcoscenici.

FOTO: Getty – Napoli Insigne

Io credo che il suo agente si stia agitando tanto perché aspetta il rilancio del Napoli. È un ‘al lupo al lupo’ per innescare una reazione. Il Napoli ha capito il bluff e quindi ora è una partita a scacchi. Il Napoli resta sulle sue posizioni, Insigne si agita ma tutto sommato vorrebbe restare a Napoli e rinnovare. Bisogna capire chi cede prima tra i due. È una serie che ci regalerà ancora tante puntate”.