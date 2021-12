“Stanno preparando il rinvio di Juve-Napoli”: il giornalista accusa le ASL

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz positivi al Covid-19. Il Napoli è tornato a fare i conti con la pandemia e le positività di alcuni azzurri ora iniziano a preoccupare in vista del futuro. Alla ripresa del campionato, il 6 gennaio, il Napoli volerà a Torino per affrontare la Juventus. Il giornalista Marcello Chirico, a ilbianconero.com, ha lanciato accuse contro le ASL campane.

“L’impressione è che le ASL partenpopee stiano apparecchiando di nuovo il rinvio di Juventus–Napoli. Tra tanti tifosi bianconeri inizia a insinuarsi il dubbio del regolare svolgimento della partita”.

Napoli Juventus

Chirico: “Pressioni per non giocare la Coppa d’Africa”

Marcello Chirico, poi, ha continuato la sua “accusa” nei confronti delle ASL con frasi molto dure.

“I cattivi pensieri aumentano ripensando a quanto avvenne l’anno scorso, quando furono sufficienti appena 2 giocatori contagiati a sollecitare l’intervento delle ASL e stoppare il volo per Torino della squadra napoletana. Considerato quanto è capitato in questi giorni in Campania, sarebbe davvero da andarsi a giocare dal tabaccaio il rinvio della partita“.

Aggiungiamoci pure che Spalletti dovrà fare a meno di Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Ounas e Mario Rui, c’è davvero le possibilità che il Napoli non parta. Perché ricordiamo le pressioni esercitate per cercare di boicottare il torneo e non mandare i propri giocatori in Camerun, e perché non c’è molta voglia di presentarsi all’Allianz Stadium con così tante assenze“.