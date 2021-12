UFFICIALE – Dal Napoli: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19”

Brutte notizie per il Napoli e per i suoi tifosi nel giorno di Santo Stefano. Con l’aumento dei contagi da Covid-19 registrato in quest’ultimo periodo era possibile immaginare una positività di un calciatore e purtroppo così è stato.

NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 26: Fabian Ruiz of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 26, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Si tratta di Fabian Ruiz, che è risultato positivo al tampone molecolare effettuato in Spagna, dove sta trascorrendo le vacanze. Per il calciatore spagnolo è la seconda positività al Covid-19, dopo la prima occorsa il 16 gennaio 2021.

Di seguito il comunicato del Napoli:

“Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

