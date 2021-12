Calciomercato Napoli, i quattro giovani difensori che potrebbero prendere il posto di Manolas

L’apertura del calciomercato invernale è prevista per il 3 gennaio, ma le varie società di Serie A si stanno già attrezzando per sistemare le rispettive rose. Anche il Napoli dovrà ricorrere al mercato per rinforzare la difesa, rimasta orfana di Manolas passato all’Olympiakos.

Tanti i nomi sul taccuino del d.s. Giuntoli, ma l’idea del club è sempre quella di acquistare calciatori che possono rappresentare il presente ma anche il futuro della squadra. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono quattro i giovani difensori osservati dal Napoli:

FOTO: Getty – Mattia Viti Empoli

Parliamo di Mattia Viti dell’Empoli (classe 2002), Federico Gatti del Frosinone (’98), Nicolò Casale del Verona (anche lui ’98) e Sebastiano Luperto (’96), ancora di proprietà del Napoli ma sul quale l’Empoli ha il diritto di riscatto.