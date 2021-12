Vacanze di Natale oltreoceano per i calciatori del Napoli: dove sono Ghoulam e Rrahmani

Ghoulam a New York

I calciatori del Napoli si stanno godendo i giorni di vacanza concessi da Luciano Spalletti in vista della sosta natalizia. Qualcuno ha deciso di restare in città, mentre altri ne hanno approfittato per fare una gita oltreoceano.

È il caso di Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro, grande appassionato di basket, è infatti stato a New York per assistere al match di NBA tra New York Knicks e Atlanta Hawks. L’algerino ha postato su Instagram una sua foto in prima fila nel glorioso Madison Square Garden.

Vacanze di Natale a Dubai per Rrahmani

Anche Amir Rrhamani ha preferito godersi un viaggio all’estero. Il difensore kosovaro ha però scelto di andare in vacanza a Dubai. Come si può vedere in una Instagram Stories, Rrhmani ha pubblicato una foto in cui si vede in pieno relax su una spiaggia in compagnia di un gruppo di amici.

