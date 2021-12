Ancora niente rinnovo per Insigne: si inserisce anche il Bayern Monaco!

Uno dei casi da risolvere in casa Napoli è quello legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è in scadenza di contratto e l’accordo per il prolungamento è ancora lontano: ecco perché altri club si stanno avvicinando all’attaccante, alcuni dei quali davvero importanti.

FOTO: Getty – Insigne Napoli

Infatti, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in Italia Lazio e Inter hanno chiesto informazioni all’entourage di Insigne, mentre all’estero il Bayern Monaco e soprattutto il Tottenham ci stanno facendo più di un pensiero.

L’intenzione di Insigne, comunque, sarebbe quella di restare all’ombra del Vesuvio, così come la società vorrebbe tenerlo, ma a cifre più contenute di quelle richieste dal capitano.