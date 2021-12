Contratto in scadenza nel 2023: in caso di mancato rinnovo il Napoli avrebbe stabilito il prezzo per la cessione

Uno dei calciatori del Napoli che si è messo più in luce in questa stagione è Fabian Ruiz: lo spagnolo è stato autore fin qui di un campionato da urlo e a frenarlo è stato soltanto l’infortunio.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

Appure uno dei problemi da risolvere per la società è quello realitivo al rinnovo di contratto del centrocampista, che appunto scade nel 2023. Qualora non si dovesse giungere a un accordo – sottolinea calciomercato.com – la possibilità di una cessione non sarebbe così lontana.

Gli estimatori non mancano: il Napoli potrebbe così pensare al suo addio in estate partendo da una base d’asta di 30 milioni di euro.