L’ex portiere boccia l’azzurro: “È il peggiore in assoluto”

La sconfitta contro lo Spezia continua a far discutere in casa Napoli. Tanti sono i giocatori finiti sotto la lente d’ingrandimento. Anche David Ospina è finito nel mirino della critica.

Braglia: “Ospina peggior portiere del 2021”

A tal proposito, importanti sono le dichiarazioni dell’ex portiere Salvatore Braglia, il quale, intervenuto su TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha elencato quelli che per lui sono stati i peggiori portieri del 2021, definendo il portiere del Napoli David Ospina come il peggiore.

Ecco quanto riportato: “Fra i portieri flop del 2021, il terzo è Cragno perché nel momento di difficoltà, se è bravo, può limitare il passivo e non sta rendendo come altri anni. Il secondo è Reina, perché credo che in una Lazio, un portiere del suo spessore doveva salvare qualche partita in più. Il primo è Ospina, perché non mi ricordo in un Napoli che è in quella posizione delle partite importanti“.

Felice Luongo