De Maggio rivela: “Giuntoli ha bruciato Inter e Juve per un giocatore”

Il Napoli, dopo la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos, è alla ricerca di un difensore che possa sostituire il greco e non far rimpiangere l’assenza di Koulibaly, convocato ufficialmente dal Senegal per prendere parte alla prossima Coppa d’Africa.

Tra gli obiettivi azzurri c’è Federico Gatti del Frosinone, calciatore che piace e tanto anche ad altre formazioni di Serie A. Eppure i partenopei sono attualmente in vantaggio sul giocatore, a confermarlo è il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Gatti Frosinone

“Il Napoli è alla ricerca di un difensore, piace molto Federico Gatti del Frosinone. Il centrale interessa anche a Juventus e Inter, ma secondo quanto mi risulta, Giuntoli avrebbe già bruciato la concorrenza. Vedremo se poi alla fine sarà davvero lui il rinforzo difensivo che verrà regalato a Spalletti”.