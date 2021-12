La lista dei convocati del Senegal per la Coppa d’Africa: decisione ufficiale su Koulibaly

In attesa di capire quali saranno le decisioni dei vertici calcistici internazionali, per ora la Coppa D’Africa 2021 resta regolarmente in programma e dovrebbe svolgersi dal 9 gennaio al 6 febbraio.

Sono tante le nazionali che hanno provveduto a pubblicare la propria lista dei convocati: tra queste c’è ache il Senegal che poco fa ha annunciato i calciatori che prenderanno parte alla rassegna continentale, tra cui c’è anche Kalidou Koulibaly del Napoli.

Koulibaly Senegal

LA LISTA DEI CONVOCATI DEL SENEGAL:

PORTIERI: E. Mendy, Gomis, S. Dieng.

DIFENSORI: B. Sarr, Ciss, Koulibaly, Diallo, P. A. Cissé, Mbaye, Seck, Ballo-Touré, Kouyaté.

CENTROCAMPISTI: A. Cissé, P. M. Sarr, N. Mendy, Gueye, Name, Ndiaye, Lopy.

ATTACCANTI: Mané, I. Sarr, B. Dieng, Keita, Diallo, Dia, Diedhiou, Thiam.