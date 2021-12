UFFICIALE – Napoli Basket in isolamento fiduciario causa Covid

La situazione Covid continua ad essere critica e, in questo momento, anche il mondo dello sport ne sta risentendo molto. In Campania, è stata bloccata la Salernitana a causa di numerose positività nel gruppo squadra, mentre invece il Benevento non ha giocato la partita contro il Monza a causa della quarantena disposta nei confronti della squadra lombarda.

Nel Napoli, invece, è recentemente risultato positivo un giocatore importantissimo come Lorenzo Insigne.

L’ASL ha diposto però pochi minuti fa la quarantena per tutti il gruppo squadra di un’altra società campana, cioè il Gevi Napoli Basket.

Questa decisione è stata presa in seguito ai casi di positività registrati nella squadra a partire da sabato scorso e nei due giorni successivi, con conseguente immediata sospensione degli allenamenti. L’attività sportiva, pertanto, potrà riprendere solo fra sette giorni in seguito all’effettuazione di un tampone molecolare negativo.

Felice Luongo