Coppa d’Africa: arriva l’annuncio di Eto’o sulla competizione

Da poco eletto presidente della Federcalcio del Camerun, Samuel Eto’o ha parlato del tema Coppa d’Africa, confermata a più riprese dalle varie istituzioni locali malgrado il pressing dei club europei.

L’ex Inter e Barcellona ha colto l’occasione per difendere il regolare svolgimento della competizione, che partirà nei prossimi giorni e che vedrà impegnati almeno tre dei calciatori del Napoli.

UDINE, ITALY – SEPTEMBER 20: Andrè Anguissa, Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly of SSC Napoli celebrate the victroy after the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Perché non dovrebbe giocarsi? In ogni caso, la federazione che rappresento difenderà con forza la tenuta di questa competizione”, dice Eto’o ai microfoni di Canal Plus. “Se l’Europeo si è giocato in piena pandemia, con gli stadi pieni, perché possiamo giocare la Coppa d’Africa? Dobbiamo essere chiari su questa cosa”.

Francesco Fildi