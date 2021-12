Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Napoli. Come si può vedere da alcuni video pubblicati sui social, gli alberi della Villa Comunale di Piazza Vittoria sono stati incendiati. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, rimaste incredule per lo scempio davanti ai proprio occhi.

Villa Comunale di Napoli: bruciano gli alberi a Piazza Vittoria

Un terribile rogo ha distrutto ha distrutto diversi alberi intorno a Piazza Vittoria. Il consigliore regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha mostrato il tutto con alcuni video sui social. “È incredibile che il poco di verde di questa città, invece di essere tutelato, venga devastato in questo modo“, il suo commento.

Nei video si vede chiaramente come le fiamme divampino in maniera prorompente e devastino le poche palme rimaste che conservavano un po’ di verde in città.

DI SEGUITO IL VIDEO DELL’INCENDIO:

https://www.facebook.com/laprovinciaonline.info/videos/700693130901140/