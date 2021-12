Problemi con DAZN, l’ad: “Ora è tutto perfetto. Stop doppia utenza? Vi spiego”

Dall’inizio della Serie A, DAZN ha fatto registrare tanti problemi agli utenti che spesso si sono lamentati con la piattaforma digitale. Pian piano la situazione è sembrata migliorare, come dichiarato da Veronica Diquattro, CFO di DAZN per l’Europa.

“Siamo quasi alla fine del girone di andata e le problematiche fisiologiche di aggiustamento sono ormai da considerarsi superate. Gli utenti che ci contattano per problematiche di streaming si è ridotto del 70% rispetto alle prime giornate. Una fase di transizione era del resto prevedibile mentre si predisponevano nuove tecnologie per sostenere numeri senza precedenti in Italia”.

DAZN Serie A

DAZN, l’ad: “Doppia utenza, si cambia dall’anno prossimo”

Un’altra questione da affrontare con DAZN che ha creato non pochi malumori tra gli utenti ha riguardato l’annuncio sullo stop alla doppia utenza.

“L’abbonamento è personale e non cedibile, è chiaramente specificato nei nostri contratti. Dal nostro monitoraggio, invece, abbiamo riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono anche in vendita una delle due utenze. Probabilmente dalla prossima stagione ci sarà un cambiamento. Comunque, noi vogliamo fornire un’esperienza flessibile agli utenti e quindi introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare”.

DAZN ancora con la Serie A? “Proprio questo è il nostro auspicio. Vogliamo restare con la Lega Serie A per diversi anni. La nostra non è un’attività semplice e richiede sviluppi tecnologici, di contenuti e di prodotto che richiedono know-how e capacità di metter a fattor comune competenze acquisite in più mercati“.