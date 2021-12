Il Napoli pensa a un clamoroso ritorno: l’idea di mercato

La partenza di Kostas Manolas, direzione Olympiakos, ha lasciato un buco nella difesa azzurra. Il calciatore greco dovrà essere sostituito il prima possibile e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per regalare a mister Spalletti un nuovo giocatore.

Sebastiano Luperto Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre a fare i nomi di Yerry Mina dell’Everton, Felix Uduokhai dell’Augusta e Attila Szalai del Fenerbahçe, ha anche ipotizzato un clamoroso ritorno: infatti, il Napoli potrebbe pensare a far rientrare dal prestito Sebastiano Luperto.

L’idea del ritorno del difensore leccese, attualmente all’Empoli, è dovuta anche ad altri motivi: in primis, essendo cresciuto nelle giovanili del Napoli, risolverebbe il problema delle liste UEFA; inoltre, nel corso della sua esperienza in azzurro, Luperto si è anche adattato a sinistra, mettendo una pezza anche nel ruolo di terzino sinistro all’occorrenza.

Difficile che questa idea possa concretizzarsi, anche perché il giocatore sta trovando continuità all’Empoli e tornare a Napoli per fare il ruolo di quarto centrale non è una sua aspirazione. In più, adesso sta svolgendo un ruolo fondamentale nella retroguardia della squadra toscana e il presidente Corsi potrebbe opporre non poche resistenze.