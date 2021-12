Cagliari, Mazzarri rischia l’esonero? Capozucca: “Alcuni sono indegni”

Il Cagliari di Walter Mazzarri cade ancora e perde 0-4 contro l’Udinese. Ora la salvezza, per i sardi, sembra sempre più complessa e il caprio espiatorio potrebbe essere proprio il tecnico toscano, già succeduto a Leonardo Semplici in panchina. Ai microfoni di DAZN, il ds del Cagliari Stefano Capozucca, ha parlato della situazione del club sardo.

“Qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Quando si va in campo bisogna avere l’amore per una maglia così gloriosa. Oggi sono scesi in campo alcuni calciatori non degni di indossare questa maglia. E oggi è stata l’ultima partita per qualcuno”.

Walter Mazzarri Cagliari

Cagliari, esonero Mazzarri: “Resta con noi”

Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha confermato Walter Mazzarri in panchina.

“Nonostante qualcuno dica il contrario, Mazzarri resta sicuramente al Cagliari. Ho appena sentito il presidente, ne è convinto lui e ne siamo convinti tutti. Si tratta di mancanza di rispetto. Alcuni giocatori al termine della partita hanno pianto e questi sono giocatori che tengono alla nostra maglia. Alcune cose accadute in campo, ma anche fuori dal campo, non ci sono piaciute. Per alcuni giocatori questa è stata l’ultima partita con la maglia del Cagliari”.