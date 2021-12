Novità per il Milan, Napoli in dubbio: notizia su Theo Hernandez

Brutte notizie per il Milan a pochi giorni dal big match di campionato contro il Napoli. Infatti, come riporta Sky Sport, Theo Hernandez è in forte dubbio per il match di domenica sera.

FOTO: Getty – Theo Hernandez

Il terzino francese del Milan ha avuto qualche linea di febbre e non si è allenato in gruppo né ieri né oggi. Comunque, oggi è stato in grado di svolgere una seduta di allenamento in palestra e domani (sabato) dovrebbe rientrare in gruppo per l’allenamento di rifinitura.

A quel punto però mancherebbero poco più di ventiquattro ore dal match di domenica sera ed è quindi per questo che la sua presenza da titolare non sia sicura al 100%.